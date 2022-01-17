病毒学家与核糖核酸技术发明者遭推特永久禁言















罗伯特马龙医生，病毒学家与核糖核酸技术（被应用于新冠疫苗）的发明者，被推特“永久”禁言！

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这位对疫苗推广的批评者表示，他被主流社交媒体禁言是必然的，但社交媒体这一做法正说明他对于疫苗推广的批评犀利而准确！

马龙医生在被禁言后申明：“我们都知道这件事迟早会发生。”

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马龙医生说：“现在这件事的确发生了。眨眼间我的超过五十万的关注者消失了。这也意味着我的批评戳中了他们的痛处，正中目标。”

马龙医生认为推特对他禁言这一行为为社会敲响了警钟，急需停止对儿童实施疫苗接种强制令，急需停止政府、医疗工业综合体和制药行业的腐败！

他长期直率地批评全球新冠疫苗的推行，警告公众仓促实施疫苗接种的风险，并表示在新冠疫苗的批准和推行没有遵循正常程序。

在12 月 18 日接受 GBN 主持人 Neil Oliver的 采访时，马龙医生表示：他认为疫苗不安全，尤其是对儿童而言。

他说：“数据非常清楚，新冠疫苗的风险收益比率完全颠倒，死于这些疫苗的儿童将会多于得救的儿童。”

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马龙医生说道，他不反对使用疫苗，但他反对普遍接种疫苗和强制接种疫苗，并说疫苗的使用应该只考虑给感染风险最高的人群。

即便如此，马龙医生还补充道，“越来越多地数据出现，我现在甚至不确定疫苗是否真的会对那些风险最高的人受益。”

此外，与 Omicron 变异相关的数据显示，疫苗对于控制疫情的风险收益更加不平衡。

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完整采访如下：

马龙医生会参与即将上映的一集《乔罗根体验》访谈节目。您可以在Substack、Gab和 LinkedIn 上关注他的相关信息。

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