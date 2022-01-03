多达一半的新冠住院病例并非新冠引起，其中包括骨折、生产等病例















据《每日邮报》报道：新南威尔士州相当大一部分被计入新冠病例住院者，是因其他医疗原因入院。

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新南威尔士州政府数据显示，该州每日因新冠入院人数被夸大，因其统计时包含了由于其他原因需要住院的病人，如骨折、劳工疼痛及精神疾病等，在这些住院者入院后，只要他们的新冠测试结果为阳性，都被计入了因新冠入院人数。

新南威尔士健康部长布莱德哈泽德（Brad Hazzard）承认，被计入新冠入院人数中，多至一半的病例属于非新冠引起的入院病例，而是医院对因非新冠入院的病人，在其住院后进行新冠例行测试，测试结果为新冠阳性。

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哈泽德（Hazzard）说：“在新冠流行期间，社区中心脏病、生产、摔伤等情况并不会停止。病人来到医院后，需要做新冠测试，结果为阳性的，都被计算为新冠病例。然而这个测试结果，只能说明社区中有新冠病例，但并不能说明新冠病毒是病人住院的主要原因。”

去年，英国医院的新冠入院统计方法也受到同样的指责，由于其他原因已经住院的病人，若其住院后的新冠测试为阳性，都算作因新冠而住院的病人，使其因新冠病毒而住院数据被夸大。根据英国国民保健署泄露出来的一份包含了所有英国保健署分布的数据显示，因新冠病毒住院的病人中，只有44%是在住院时就被确认感染的。

牛津大学的循证医学中心主任卡尔赫尼根（Carl Heneghan）当时已告诉《电讯报》，已公布的数据可能误导公众得出错误的结论。他说：“当人们听说住院者有新冠病毒时，他们会认为新冠病毒是引发住院的原因，而真实的数据所揭示的是不一样的事实：测试结果只能说明在因各种原因住院的患者身上发现了新冠病毒而已。这些错误的报道需要被紧急更正。

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